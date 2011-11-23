fanbu

Максим fanbu

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Верстка дизайна сайта под Drupal

    Требуется сверстать дизайн сайта под CMS Drupal. Самого сайта еще нету. Макет - http://upload.akusherstvo.ru/images/411878.png (psd макета отправлю исполнителю) Оплата - 1000р Срок - на этой неделе.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка кнопок

    Здравствуйте! Требуется сделать верстку кнопок с двумя состояниями - Активная (при наведении курсора) и Неактивная. Оплата - 500р. Сроки - до вечера пятницы.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SMM-менеджер

    Здравствуйте! Требуется 2 человека на роль SMM-менеджера для следующих городов: -Москва -Сергиев-Посад Не обязательно жить и находиться в этих городах. Все что от вас будет требоваться - ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправление косяков на WordPress

    $50

    Добрый день! Требуется исправить некоторые косяки темы и проделать небольшую работу: 0) Устранить проблему с боковой колонкой - чтобы не "залезала" в подвал. 1) Заменить логотип на тот, что в приложении. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требуется копирайтер для дальнейшего сотрудничества. Оплата 250р за статью 2-2.5к знаков. Тематики различные. (от строительных до СЕО) Умение писать статьи с ключевыми словами приветствуется. Кол-во статей в неделю от ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для тур. агентства

    Добрый вечер! Требуется нарисовать дизайн для сайта тур. агентства. Оплата - 5000 рублей. Сроки - первый вариант макета должен быть в четверг. Требуется нарисовать три страницы (Главная, Путевка и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иконки для голосования

    Добрый вечер! Требуется отрисовать/найти подходящие по дизайну Звездочку, Человечка (количество посетителей), Глаз (кол-во просмотров) и знак суммы, например ∑. Стоимость - 500 руб. Срок - до завтрашнего вечера. Сайт - infodmitrov.ru ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать шапку

    Добрый день! Требуется сверстать шапку на HTML-страничке. Макет в приложении. Меню простое, не выпадающее. Срок - до выходных. Оплата - 500 р.

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка под различные CMS

    Здравствуйте! Требуется человек, который умеет верстать под различные CMS, такие как Drupal, Joomla, WordPress. Возможно долгосрочное сотрудничество, но пока требуется сверстать 4 страницы. Оплата - 3200 рублей. ---- На счет ...

    DrupalJoomlaWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайнер для сайтов

    Задача - отрисовывать макеты. Сайты для заказчиков малого и среднего бизнеса. Сверхсложных проектов пока не планируется. Нужно создавать легкие, приятные глазу дизайн-макеты. Оплата в среднем от 4000 до 9000 руб. в ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать график в векторе

    $50

    Требуется нарисовать красивый график в векторе, ничего сложного - две прямые и кривая. Главное выполнить все в определенных тонах, которые я вышлю на почту. Оплата - 500р. Сроки - до вторника.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтер

    Нужнен копирайтер. Возможно, на долгое сотрудничество. Статьи 1500-2000 символов, стоимость фиксированная 250р за статью, различная тематика. Для связи использовать почтовый ящик [email protected]. Все заявки присылать с примерами работ и краткой информацией о ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

veb
43 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Исправление косяков на WordPress
WordPress
Сотрудничество прошло успешно.
Было приятно сотрудничать! Сделала все быстро и качественно.
Ответный отзыв
001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Иконки для сайта
Всем рекомендую Максима, как порядочного заказчика, который ставит чёткие задачи, быстро утверждает и оплачивает работу.
Отличный исполнитель! Выполнил работу очень быстро и качественно, за что ему очень большая благодарность! Рекомендую!
Ответный отзыв
studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
$30
10 баллов
13 лет назад
Верстка дизайна сайта под Drupal
Drupal
Надёжный заказчик.Оплата по запланированной договоренности. Сотрудничеством доволен на 100%. Остались приятные впечатления от сотрудничества. Рекомендую
Хорошая работа!
Ответный отзыв
HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать 2 кнопки
Положительный заказчик!Приятен в общении,четкая задача и адекватные правки.+10
Сделал все быстро и качественно.
Ответный отзыв
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
$20
10 баллов
13 лет назад
Иконки для голосования
Максим отличный заказчик! Он четко сформулировал задачу, которую было нужно разрешить! Оплатил выполненную работу сразу после утверждения! Спасибо!
Все сделал хорошо. Учел все замечания.
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