Нарисовать 5 иконок размером 36х36. Требуется нарисовать иконки до сегодняшнего вечера. Оплата 1500 ТЗ в приложении.
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нарисовать 5 иконок размером 36х36. Первый черновик должен быть до завтра. Оплата 2000 ТЗ в приложении.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать дизайн сайта под CMS Drupal. Самого сайта еще нету. Макет - http://upload.akusherstvo.ru/images/411878.png (psd макета отправлю исполнителю) Оплата - 1000р Срок - на этой неделе.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать верстку кнопок с двумя состояниями - Активная (при наведении курсора) и Неактивная. Оплата - 500р. Сроки - до вечера пятницы.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! ТЗ в задании. (визитка, упоминаемая в ТЗ тоже в приложении) Оплата - 500р. Сроки - завтра до обеда нужен черновой вариант.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Требуется 2 человека на роль SMM-менеджера для следующих городов: -Москва -Сергиев-Посад Не обязательно жить и находиться в этих городах. Все что от вас будет требоваться - ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
В приложении ТЗ. Оплата - 1500 рубБаннеры7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется исправить некоторые косяки темы и проделать небольшую работу: 0) Устранить проблему с боковой колонкой - чтобы не "залезала" в подвал. 1) Заменить логотип на тот, что в приложении. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Требуется сделать небольшой баннер для сайта. ТЗ в приложении. Оплата в районе 1000рБаннеры6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер для дальнейшего сотрудничества. Оплата 250р за статью 2-2.5к знаков. Тематики различные. (от строительных до СЕО) Умение писать статьи с ключевыми словами приветствуется. Кол-во статей в неделю от ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер! Требуется нарисовать дизайн для сайта тур. агентства. Оплата - 5000 рублей. Сроки - первый вариант макета должен быть в четверг. Требуется нарисовать три страницы (Главная, Путевка и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый вечер! Требуется отрисовать/найти подходящие по дизайну Звездочку, Человечка (количество посетителей), Глаз (кол-во просмотров) и знак суммы, например ∑. Стоимость - 500 руб. Срок - до завтрашнего вечера. Сайт - infodmitrov.ru ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется сверстать шапку на HTML-страничке. Макет в приложении. Меню простое, не выпадающее. Срок - до выходных. Оплата - 500 р.HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется человек, который умеет верстать под различные CMS, такие как Drupal, Joomla, WordPress. Возможно долгосрочное сотрудничество, но пока требуется сверстать 4 страницы. Оплата - 3200 рублей. ---- На счет ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача - отрисовывать макеты. Сайты для заказчиков малого и среднего бизнеса. Сверхсложных проектов пока не планируется. Нужно создавать легкие, приятные глазу дизайн-макеты. Оплата в среднем от 4000 до 9000 руб. в ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется нарисовать красивый график в векторе, ничего сложного - две прямые и кривая. Главное выполнить все в определенных тонах, которые я вышлю на почту. Оплата - 500р. Сроки - до вторника.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужнен копирайтер. Возможно, на долгое сотрудничество. Статьи 1500-2000 символов, стоимость фиксированная 250р за статью, различная тематика. Для связи использовать почтовый ящик [email protected]. Все заявки присылать с примерами работ и краткой информацией о ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад