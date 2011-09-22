Сделать дизайн

Сделать объёмную стрелочку на основе фото. Стрелочка оранжевая на желтом фоне в виде круга. Стрелочка будет располагаться на полу На стрелочку смотрим с высоты 1.6м на расстояние 3метра. Нужен дизайн а не 3d max. Сделать в 2х вариантах: 1) углы прямые 2) Середина стрелочки по всей длине самая высокая часть. И от неё к краям идёт пологий спуск

http://s2.ipicture.ru/uploads/20110924/FTRyLP7X.jpg