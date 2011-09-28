Необходимо нарисовать рис.-заставку для каталога

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Завершен7 заявок291 просмотр

Передать атмосферу качественного ассортимента - предлагаемого многообразия (более 17000) светильников в электронном каталоге, с возможным выбором и отправки заказа на почту.

14 лет назад
VYP
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$15
1 день
Огромное спасибо. Оперативно, качественно, без проволочек. Выше всех похвал! Буду обращаться еще!
Было приятно работать с Юрием. Все было четко сопоставленно, с оплатой заказчик с компетенцией и с оплатой явно не имеет проблем Perfecto Web рекомендует!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад