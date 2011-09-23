Нужно обработать иллюстрации и вставить их в статьи на сайте ( приблизительно 30-40 статей). Требования: опыт обработки фото в фотошопе ( ресайз фото, в случае необходимости трансформация и перекомпоновка таблиц), опыт работы с ...
Отрисовка изображений, увеличение фотографий
100% знание фотошоп и всё о фотографиях
Обработка фото материалов,картинок. Отрисовка изображений,увеличение фотографий.
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