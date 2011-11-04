Обработка иллюстраций и вставка в статьи (WP)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки278 просмотров

Нужно обработать иллюстрации и вставить их в статьи на сайте ( приблизительно 30-40 статей).

Требования: опыт обработки фото в фотошопе ( ресайз фото, в случае необходимости трансформация и перекомпоновка таблиц), опыт работы с адоб ридером и админкой вордпресс.

Пример готовых статей смотрите на сайте zerno-ua.com

Подробную инструкцию вышлю потенциальным исполнителям.

Желающие пишите здесь свою цену, сроки и скайп ( я вас найду в скайпе).

Потенциальным кандидатам необходимо будет сделать одну статью.

Оплата wm.

WordPress
14 лет назад
FastBest
Наталья 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nastya_sova
Дурасова 
44 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Очень рада, что нашла такого толкового исполнителя. Быстро разобралась, что именно и как именно нужно делать и оперативно сделала всю работу. Приятно иметь дело с людьми, которые умеют делать работу как для себя и в лучшем виде. Спасибо, Настя.
Четко поставленная задача, постоянно на связи, своевременная оплата, доброжелательное отношение. С Натальей очень приятно работать. Надеюсь, наше сотрудничество будет весьма долгим! +

Заявки фрилансеров

Nastya_sova
Дурасова 
44 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад