Обработка иллюстраций и вставка в статьи (WP)

Очень рада, что нашла такого толкового исполнителя. Быстро разобралась, что именно и как именно нужно делать и оперативно сделала всю работу. Приятно иметь дело с людьми, которые умеют делать работу как для себя и в лучшем виде. Спасибо, Настя.