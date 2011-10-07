Нарисовать обложку для видеокурса

Сделать дизайн для обложки и диска с видеокурсом по подготовке к переговорам.

Описание курса здесь - http://www.krmasters.ru/video_course_ready_to_negotiate.php

Стиль - на выбор исполнителя, хочется совместить современный дизайн и представление о том, что переговоры и управление - это древнейшее искусство, можно с элементами восточной мудрости (не обязательно).

Курс Школы управленческой борьбы, из серии "Переговоры под микроскопом" (это тоже можно обыграть).

Логотип школы вставить куда-то (вышлю файл)...

Текст на обложке:

Школа управленческой борьбы представляет серию курсов "Переговоры под микроскопом".

Курс 1. К переговорам готов! Анализ ситуации, постановка цели, разработка сценария.

16 видеоуроков длительностью 14 часов 40 минут.

На обратной стороне - содержание уроков (есть на странице с описанием курса), контакты, и пр.