Переделка, поддержка сайтов, СЕО, анализ юзабилити, редизайн, копирайт.

Менеджер проектов.

Имею опыт:

- Копирайта/Рерайта (более 13 лет), SEO-копирайта, журналистики (русский, украинский)

- веб-анализа и сео-анализа, анализа юзабилити сайтов,

- дизайна и редизайна сайтов,

- комплексной СЕО-оптимизации, продвижения и наполнения сайтов,

- работы редактором крупного сайта-портала,

- PR-менеджмента,

- контент-менеджмента (в том числе создания концепции и контента сайта с нуля),

- переводов технических и художественных с французского и английского языков,

- ведения блогов различной тематики,

- работаю с CMS Bitrix, Wordpress, Joomla и др.

До работы в интернете имела опыт работы в рекламе и маркетинге (руководство и участие в создании рекламных компаний, PR, дизайн, текст, фирменный стиль).

В архиве 2 ВО: Национальная академия искусства и архитектуры ( художественный критик), Национальная юридическая академия и ещё множество всевозможных курсов.

Люблю браться за новые и непростые проекты и переделывать устаревшие или плохо сделанные сайты (дизайн, юзабилити, сео и тексты).

Легко и быстро обучаюсь.

Мои контакты:

Скайп: fastbest1

Е-мейл: [email protected]

тел. +38 0997304420, +380975484560.