Менеджер проектов.
Имею опыт:
- Копирайта/Рерайта (более 13 лет), SEO-копирайта, журналистики (русский, украинский)
- веб-анализа и сео-анализа, анализа юзабилити сайтов,
- дизайна и редизайна сайтов,
- комплексной СЕО-оптимизации, продвижения и наполнения сайтов,
- работы редактором крупного сайта-портала,
- PR-менеджмента,
- контент-менеджмента (в том числе создания концепции и контента сайта с нуля),
- переводов технических и художественных с французского и английского языков,
- ведения блогов различной тематики,
- работаю с CMS Bitrix, Wordpress, Joomla и др.
До работы в интернете имела опыт работы в рекламе и маркетинге (руководство и участие в создании рекламных компаний, PR, дизайн, текст, фирменный стиль).
В архиве 2 ВО: Национальная академия искусства и архитектуры ( художественный критик), Национальная юридическая академия и ещё множество всевозможных курсов.
Люблю браться за новые и непростые проекты и переделывать устаревшие или плохо сделанные сайты (дизайн, юзабилити, сео и тексты).
Легко и быстро обучаюсь.
Мои контакты:
Скайп: fastbest1
Е-мейл: [email protected]
тел. +38 0997304420, +380975484560.