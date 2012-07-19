WP: Создать поддомен и перенести на него сайт

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Завершен4 заявки91 просмотр

Создать на домене remont-deshevle.ru поддомен и перенести на него сайт dom-deshevle.ru и внести необходимые правки.

Сделать надо сегодня к вечеру.

Пишите вашу цену и контакты для оперативной связи.

Подробное ТЗ прицеплю чуть позже.

WordPress
13 лет назад
FastBest
Наталья 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$50
1 день
Спасибо, Алексей. Все было сделано очень оперативно и качественно. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад