Биллинг на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Необходимо разработать систему внутренних платежей для сайта, пополнение баланса со многих платежных систем/

Сайт построен на joomla

Joomla
13 лет назад
bestbadboy
Денисъ 
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров