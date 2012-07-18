Онлайн шахматы

Здравствуйте.

Требуется создать сайт с шахматами онлайн. Это уже третья попытка, первый не справился, второй пропал с предоплатой и недоделанной работой...

Игра между двумя пользователями. Сама игра на php, ajax без флеш.

Требуется держать большие нагрузки и при том выводить постоянно актуальную информацию.

Есть подробное ТЗ с иллюстрациями.

Заинтересован в человеке (или группе) с опытом в создание крупных многопользовательских проектов.

Вся графика от меня — от вас программная часть.

В дальнейшем гарантирую продолжение заданий по этому проекту — так что работа будет:)

Без подробного тз сложно - но всё же прошу указывать примерную вилку цен и сроки. А также ваш опыт, без которого не имеет смысла предлагать свою кандидатуру.