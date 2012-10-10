ТЗ здесь http://www.sendspace.com/file/uuxuz9 Также нужны консультации, установка настройка модулей, временное сопровождение.
Мелкие правки по форуму PHPBB
Есть,сайт,ссылка в приложении.
логи что бы войти
qwerty
123
Интегрирован форум Phpbb в сайт,нужно сделать следующие правки.
1. В форуме рядом со значком вресия для печати,есть конвертик,его убрать.
2. Врем на форуме сбилось ! нужно + час добавить ! тоесть я добавил тему он пишет 11 0 5 ! а у меня было 12 05
3. в форуме цвет шрифта открываю а панели с цветами не видно - если этот пункт долго делать пропусти !
4.Убрать регистрацию с форума,так как она едина с сайтом,тоесть на сайте авторизовался и на форуме уже не нужно,так что нуждно убрать эли лишние ссылки оттуда.
Сделать как можно быстрее,жду предложений по стоимости и сркоам
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