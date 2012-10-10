Мелкие правки по форуму PHPBB

Есть,сайт,ссылка в приложении.

логи что бы войти

qwerty

123

Интегрирован форум Phpbb в сайт,нужно сделать следующие правки.

1. В форуме рядом со значком вресия для печати,есть конвертик,его убрать.

2. Врем на форуме сбилось ! нужно + час добавить ! тоесть я добавил тему он пишет 11 0 5 ! а у меня было 12 05

3. в форуме цвет шрифта открываю а панели с цветами не видно - если этот пункт долго делать пропусти !

4.Убрать регистрацию с форума,так как она едина с сайтом,тоесть на сайте авторизовался и на форуме уже не нужно,так что нуждно убрать эли лишние ссылки оттуда.

Сделать как можно быстрее,жду предложений по стоимости и сркоам