Модернизация сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Доброго дня.

Нужна модернизация сайта www.b-scout.ru

Смена дизайна и структуры на www.getgps.ru

у сайта будет 3 разных темы мониторинг транспорта, параллельное вождение, видео наблюдение. при переходе с темы на тему должен меняться дизайн по теме. Сайт на joomla

Оплате по счету или рассмотрю ваше предложение. Бюджет небольшой 8000 рублей.

Joomla
13 лет назад
gsm32
Федор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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