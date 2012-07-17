Доброго дня.

Нужна модернизация сайта www.b-scout.ru

Смена дизайна и структуры на www.getgps.ru

у сайта будет 3 разных темы мониторинг транспорта, параллельное вождение, видео наблюдение. при переходе с темы на тему должен меняться дизайн по теме. Сайт на joomla

Оплате по счету или рассмотрю ваше предложение. Бюджет небольшой 8000 рублей.