Шаблонный магазин Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Установить на одном из следующих шаблонов магазин на мадженто:

http://8theme.com/demo/blanco/

http://demo.galathemes.com/#gala-rossi

http://demo.galathemes.com/#gala-spendisse

Установить немецкий язык и перевести магазин на него (перевод отдельных слов, меню итд. будет предоставлено)

Установить магазин на сервер заказчика.

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Цена/сроки.

Украина, в идеале Харьков.

Magento
13 лет назад
V1kingos
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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