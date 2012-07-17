Отладка функции загрузки картинок на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок127 просмотров

Всех приветствую.

Разыскивается знаток PHP, который "устроит" функцию загрузки изображений в каталог товаров.

По деньгам: 1-5 тысяч рублей.

По срокам: считайте что времени вообще нет.

Заранее благодарен.

PHP
13 лет назад
build-piter
Олег 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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