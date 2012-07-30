Перенести сайт на Drupal

Нужно сделать копию сайта на http://www.complexdecor.ru/

Сайт должен быть сделан под управлением CMS Drupal 7.

Требования к проекту:

-Выполнить в течении недели + 3 дня на тестирование\допиливание.

-Выполнить копирование с максимальной приближенностью к оригиналу.

-Основное горизонтальное меню(с пузырями) должно быть управляемое.

-Портфолио - отдельный тип материала node/add/portfolio - соответственный путь. Можно термины добавить разделов и вьюсами вывести. (Комплексные проекты Барные стойки Ресепшен Гардеробные стойки Мебель для фитнес-клубов Мебель для магазинов)

-Вообще все пути исходного сайта сохранить, pathauto.

-Внимательнее к деталям, в т.ч hover-элементы, цвета ссылок и т.п.

Требования к исполнителю:

- Проживание в Украине

- Связь через скайп

- Большая ответственность

- Установленное время работы в день(С ДО). В это время быть онлайн

- Ежедневная отчетность

От нас:

- Сервер разработки

- Изначально установленная система

- Консультирование как в тех. моментах реализации так и в программной части