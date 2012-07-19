Интегрировать новую верстку на сайт на drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок209 просмотров

Существующий сайт:

http://brizz-ltd.ru/

движок - drupal

Новая верстка:

http://brizz-ltd.ru/files/new/1st.html (главная страница)

http://brizz-ltd.ru/files/new/2nd.html (шаблон внутренней)

Нужно создать новый drupal-шаблон для этого сайта с этой новой версткой.

Drupal
13 лет назад
VladimirKh
Владимир 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Олег все сделал быстро, в срок и как надо. Все возникающие вопросы решались оперативно и все пожелания и детали были учтены и выполнены. Отличная работа, спасибо.
После показа работы Владимир указал неучтенные мной мелкие недочеты, а также(чего я не ожидал) их причины. После быстрого исправления все было оплачено как договаривались. Отличный заказчик, спасибо!

Заявки фрилансеров

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад