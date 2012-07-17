Натянуть верстку на Joomla 1.5

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Закрыт19 заявок189 просмотров

Нужно натянуть готовую верстку на Joomla 1.5.

ТЗ вышлю на почту по запросу.

Joomla
13 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров