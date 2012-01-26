Доработка сайта на движке ShopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки196 просмотров

Есть сайт http://www.flora.dn.ua/

1. На странице с отзывами http://www.flora.dn.ua/comments.html нужно сделать постраничный вывод отзывов (с реглировкой количества отзывов на странице)

2. Прикрутить возможность оплаты через карточки виза и мастер карт.

Обращаю внимание на то, что ищем серьезного и ответственного человека.

Предоплат не делаю, оплата за результат.

13 лет назад
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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