Новый платежный метод для Magento (DengiOnline)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Необходимо написать модуль для Magento, позволяющий использовать на сайте платежную систему DengiOnline ( http://dengionline.com/ ).

При подаче заявки указывать приблизительные сроки и стоимость работ.

Magento
13 лет назад
webcss
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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