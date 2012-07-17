Требуется доработать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок115 просмотров

Имеется парсер, работать - вроде работает, но начал парсить с сайта-донора лайки (твиты, одноклассники и прочее). Нужно убрать. Разработчик парсера потерялся ввиду давности проекта.

13 лет назад
alexandr08
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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