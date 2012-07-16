Интеграция сайта с Facebook

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки104 просмотра

надо слинковать лайк картинки на сайте с лайком такой же картинки на нашей FB странице.

чтоб при нажатии лайка на странице сайта - эти лайки отображались на FB-странице.

13 лет назад
beznam
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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