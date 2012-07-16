Создание нового сайта вместо старого

Необходимо разработать сайт radiotv.com.ua на основе нового дизайна.

Добавится функционал - онлайн-продажа видеокурса.

В шапке видеофайлы - необходимоо реализовать прокрутку и добавление туда новых файлов.

В остальном функционал будет примерно тот же что и в старой версии (возможно что-то добавится, мелкое).

Важно сохранить при переходе от старой версии сайта к новой позиции в гугл и яндекс. Сейчас сайт в топе - потеря рейтинга недопустима.

Движок - джумла (возможно и другой если исполнитель убедит)

Сроки - неделя-две на все.

Сейчас утверждаем дизайн.

Называйте предварительные суммы - когда утвердим окончательный дизайн - утрясем стоимость.