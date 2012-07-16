Скрипт для заполнения формы на сайте

Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом.

Процедура активации состоит из:

1. Внесение данных юр лица (постоянны)

2. Добавление услуги – Услуга выбирается в отдельной форме, всплывающей при нажатии «Добавить» в первой форме. На этапе выбора услуги, необходимо внести два переменных поля (берутся из файла Excel) , а также заполнить несколько полей постоянными значениями.

3. Проверка результата добавления услуги

4. Сохранение данных

Необходимо вести файл-протокол процесса и результата

Единовременно мы активируем услуги для нескольких сотен клиентов.

Все подробное ТЗ со скриншотами – после принципиальной договоренности

Просьба сразу указывать примерно ожидаемую сумму вознаграждения и сроки исполнения.

Для старта проекта предоплата 10% Далее вся сумму на основании видео работы скрипта.