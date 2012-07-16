Доработать сайт на Yii

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Необходимо оперативно доработать сайт по ТЗ на yii фреймворке.

Сайт посвящен спортивной лотерее - спортлото.

Нужен реально опытный программист! С отличным знанием Yii.

Доработать игру(ГСЧ), лототрон, логику, в общем довести до ума!

Требования: наличие завершенных проектов на Yii, ежедневное присутствие в сети, скайп\isq.

Возможно постоянное сотрудничество. Поддержка проектов.

ася: 55два793935

Yii
13 лет назад
kimsergey
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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