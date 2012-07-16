Приложения для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Требуется сделать приложение для соцсети ВКонтакте, которое будет похоже на Pinterest pinterest.com/ (публикация фото от пользователей, расшаривание, лайки, комменты и т.д). Похожее приложение тут vk.com/app2886310?ref=6 Интересует цена и сроки. Писать лучше на мыло [email protected] (Артём)

13 лет назад
nikitapolet
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров