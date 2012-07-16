Персонально для Егорушкина Сергея (SerG0)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Написать скрипт на jquery.

jQuery
13 лет назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделал на высшем уровне. Обязательно еще буду с ним сотрудничать.
В очередной раз отлично поработали! Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад