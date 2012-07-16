Задачи: Доработать форум на движке phpbb 3.0.10, сделать деактивацию ссылок в старых сообщениях, очистить форум от битых ссылок, починить мод напоминаний для тех кто давно не был на конференции (глючит), поменять названия у некоторых ...
Персонально для Егорушкина Сергея (SerG0)
Написать скрипт на jquery.
Выбранный исполнитель
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