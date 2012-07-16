Требуется совместно разработать скрипт, который используя компоненту v7plus.dll будет выгружать данные в MySQL базу и загружать из базы обратно в 1С.
Нужно обновить сайт на OpenCart c 1.4.0 до 1.5.3.1
Есть готовый сайт, что стоит на OpenCart 1,4,0. Необходимо обновить его до 1,5,3,1 при этом не нарушить внешний вид и функционал.
Из доработок — модуль статей и главная страница… может еще что-то.
Адрес сайта: www.aimery.co
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Неуверенных в положительном результате, просьба не обращаться и на мне не тренироваться.
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