Нужно обновить сайт на OpenCart c 1.4.0 до 1.5.3.1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Есть готовый сайт, что стоит на OpenCart 1,4,0. Необходимо обновить его до 1,5,3,1 при этом не нарушить внешний вид и функционал.

Из доработок — модуль статей и главная страница… может еще что-то.

Адрес сайта: www.aimery.co

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Неуверенных в положительном результате, просьба не обращаться и на мне не тренироваться.

Opencart
13 лет назад
maccen
Олег 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров