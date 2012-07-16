Задача для JS-программиста

Уважаемые коллеги, начать работать нужно сегодня, если вы заняты и не готовы взять проект прямо сейчас - не отвечайте на проект!

Задача:

Имеется Html5 верстка, требуется навесить на нее JS скрипты вида: календарь, сортировка в таблицах, скролл в сплывающих окнах, drug&drop сортировка.

Вам будет предоставлено:

Html5 верстка (+ любая помощь верстальщика)

PSD исходник дизайна

Сервер для тестирования скриптов

24/7 online поддержка (консультирование, исходники, любые данные!)

От вас потребуются навыки:

JS

jQuery

AJAX

Подробные данные проекта будут высланы выбранному кандидату.