Необходимо сделать перевод сайта с использование гугл транслейт для зарубежного сайта – каталога автотоваров. Перевод всех категорий товаров будет осуществлен вручную и будет находится на стартовой странице сайта. Перевод страниц с товаром и листов должен осуществляться бесплатным переводчиком (бинг) и отображаться по установленной форме. Парсер должен обращаться к сайту по запросу пользователя, просматривающего сайт через браузер, и переводить только запрашиваемую информацию. Все данные с сайта держать нет смысла.

Дизайн по сути никакой не нужен. Нужна стартовая страница с отображением категорий, далее отображение подкатегорий и далее работает парсер, выдающий переведенные сведения.

Помимо этого необходима форма которая по нажатию кнопки «купить» будет отсылать информацию о товаре – ссылку на изначальную страницу и все данные – на указанный адрес почты.

В перспективе необходим встроенный личный кабинет с возможностью доступа к базе данных.

Предложения по цене и срокам прошу выслать на [email protected]