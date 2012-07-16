Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки веб сайтов для мобильных телефонов. У нас есть веб сайт на WordPress и backend. Нам необходимо сделать ...
Перевод сайта
Необходимо сделать перевод сайта с использование гугл транслейт для зарубежного сайта – каталога автотоваров. Перевод всех категорий товаров будет осуществлен вручную и будет находится на стартовой странице сайта. Перевод страниц с товаром и листов должен осуществляться бесплатным переводчиком (бинг) и отображаться по установленной форме. Парсер должен обращаться к сайту по запросу пользователя, просматривающего сайт через браузер, и переводить только запрашиваемую информацию. Все данные с сайта держать нет смысла.
Дизайн по сути никакой не нужен. Нужна стартовая страница с отображением категорий, далее отображение подкатегорий и далее работает парсер, выдающий переведенные сведения.
Помимо этого необходима форма которая по нажатию кнопки «купить» будет отсылать информацию о товаре – ссылку на изначальную страницу и все данные – на указанный адрес почты.
В перспективе необходим встроенный личный кабинет с возможностью доступа к базе данных.
Предложения по цене и срокам прошу выслать на [email protected]
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