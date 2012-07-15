Перенести сайт civilization-spb.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок115 просмотров

Нужно скопировать сайт civilization-spb.ru и перенести его на домен civilization-msk.ru с небольшими правками во внешнем виде (контактные данные, фотографии другие и т.д.). Исходник, естественно, есть.

13 лет назад
mCalf
Борис 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров