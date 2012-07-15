Доделать сайт на Престашоп

Необходимо доделать интернет магазин на движке преста шоп.

Осталось сделать правки.

Исправления которые нужно доделать обозначены синим цветом. 2 пункт в счет можно не брать.

Сроки сжатые.

planetakarapuzikov.ru

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!