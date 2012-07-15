Доделать сайт на Престашоп

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Необходимо доделать интернет магазин на движке преста шоп.

Осталось сделать правки.

Исправления которые нужно доделать обозначены синим цветом. 2 пункт в счет можно не брать.

Сроки сжатые.

planetakarapuzikov.ru

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PrestaShop
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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