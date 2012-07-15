Консультация по выбору движка Интернет-магазина.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок93 просмотра

Здравствуйте

Нужна платная консультация в скайпе по выбору cms для ИМ.

В интернете представлено множество платных и бесплатных, хочется отсеять не нужное с вашей помощью. Просьба отписываться только тех людей которые реально работали, дописывали и переделывали cms Интернет Магазинов. (буду смотреть на отзывы и выполненные задания)

Оплата 10$-час.

скайп gallerywcs

p.s. возможно обращусь к нескольким исполнителям.

p.p.s. как вариант закажу магазин у человека который будет консультировать.

13 лет назад
VladimirIM
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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