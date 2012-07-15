Приветствую. 1) Мы работаем без предоплат 2) Возможна поэтапная оплата,но только после получения и проверки исходников. 3) Каждый этап должен быть по своему законченный Если эти условия Вам подходят - ...
Консультация по выбору движка Интернет-магазина.
Здравствуйте
Нужна платная консультация в скайпе по выбору cms для ИМ.
В интернете представлено множество платных и бесплатных, хочется отсеять не нужное с вашей помощью. Просьба отписываться только тех людей которые реально работали, дописывали и переделывали cms Интернет Магазинов. (буду смотреть на отзывы и выполненные задания)
Оплата 10$-час.
скайп gallerywcs
p.s. возможно обращусь к нескольким исполнителям.
p.p.s. как вариант закажу магазин у человека который будет консультировать.
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