Приветствую.

1) Мы работаем без предоплат

2) Возможна поэтапная оплата,но только после получения и проверки исходников.

3) Каждый этап должен быть по своему законченный

Если эти условия Вам подходят - тогда есть смысл дальнейших переговоров (условия не меняются)

Бота создавать не надо, нужно найти готового,который отвечает ТЗ.

Дизайн игры,страницы личного кабинета - это все отрисованно.

Флеш (доска+движение фигур) сделает наш человек, от вас все остальное по ТЗ + верстка страниц личного кабинета.