Необходимо оформить раздел Меню группы в Контакте (ВИКИ-разметка). Бюджет: 300р. + отзыв. Все вопросы - при личном общении. Оставляйте заявки на проекте.
Шахматы
Приветствую.
1) Мы работаем без предоплат
2) Возможна поэтапная оплата,но только после получения и проверки исходников.
3) Каждый этап должен быть по своему законченный
Если эти условия Вам подходят - тогда есть смысл дальнейших переговоров (условия не меняются)
Бота создавать не надо, нужно найти готового,который отвечает ТЗ.
Дизайн игры,страницы личного кабинета - это все отрисованно.
Флеш (доска+движение фигур) сделает наш человек, от вас все остальное по ТЗ + верстка страниц личного кабинета.
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