Требуется специалист для создания сайта "под ключ" имея готовую вёрстку. CMS Drupal 6 или 7. Тематика сайта: каталог кондиционеров. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной ...
Редактирование сайта на Webasyst
Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru
Основные задачи следующие:
Корпоративный цвет - голубой.
1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных (как на la-torta.com.ua). Cлева сменяющаяся картинка - фото победителя конкурса "Лучшие торты наших клиентов" с возможность подписи: лучший торт июля (августа...),имени фамилии и города. Галерею "Торты наших клиентов" нужно дописывать: в галерее должны быть фото тортов с возможностью голосования под картиной торта, ну и конечно возможность добавлять текстовую информацию. Кнопки (объемные) такие-же как на la-torta.com.ua , единственно что добавится кнопка "Торты наших клиентов". Эта кнопка должна получиться точно под картинкой "лучший торт июля..."
2. Каталог слева как на la-torta.com.ua с голубыми объемными кнопками.
3. На главной странице будут размещены каталоги с брендами с которыми мы работаем. Если в каталоге по категориям, например в категории инструменты для моделирования будут бренды PME, FMM, JEM , то в брендовом каталоге в категории например PME будут инструменты для моделирования, щипцы, плунжеры и т.д.
4. Все что ниже каталога слева - удаляем. И нужно будет сделать ссылку (может быть в виде кнопки) на оптовый сайт - www.la-torta.net
Интересует сотрудничество на постоянной основе, поэтому жду предложений от толковых и обязательных исполнителей!
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