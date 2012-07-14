Редактирование сайта на Webasyst

Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru

Основные задачи следующие:

Корпоративный цвет - голубой.

1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных (как на la-torta.com.ua). Cлева сменяющаяся картинка - фото победителя конкурса "Лучшие торты наших клиентов" с возможность подписи: лучший торт июля (августа...),имени фамилии и города. Галерею "Торты наших клиентов" нужно дописывать: в галерее должны быть фото тортов с возможностью голосования под картиной торта, ну и конечно возможность добавлять текстовую информацию. Кнопки (объемные) такие-же как на la-torta.com.ua , единственно что добавится кнопка "Торты наших клиентов". Эта кнопка должна получиться точно под картинкой "лучший торт июля..."

2. Каталог слева как на la-torta.com.ua с голубыми объемными кнопками.

3. На главной странице будут размещены каталоги с брендами с которыми мы работаем. Если в каталоге по категориям, например в категории инструменты для моделирования будут бренды PME, FMM, JEM , то в брендовом каталоге в категории например PME будут инструменты для моделирования, щипцы, плунжеры и т.д.

4. Все что ниже каталога слева - удаляем. И нужно будет сделать ссылку (может быть в виде кнопки) на оптовый сайт - www.la-torta.net

Интересует сотрудничество на постоянной основе, поэтому жду предложений от толковых и обязательных исполнителей!