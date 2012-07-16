Скрипт авторегистрации. Приватно для smant

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка159 просмотров

Авторегистратор на лиру.

13 лет назад
artur86
Любава 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Поразило то насколько точно и быстро Антон вник в т.з., которое было написано очень расплывчиво. Работа выполнена четко, аккуратно, качественно и быстро. Рекомендую. Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество и в более крупных проектах
ok

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад