Добрый день - проблема следующего порядка в компании 1gb нам отключили базу данных интернет магазина из за превышения нагрузки на сервер. Главный параметр из за которого отключили базу - количество просмотренных строк (tmp) ...
Скрипт авторегистрации. Приватно для smant
Авторегистратор на лиру.
Выбранный исполнитель
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