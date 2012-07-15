Здравствуйте! Нужен специалист со знанием WordPress для сайта-доски объявлений (например с этим плагином http://ili.com.ua/wordpress/ads-wordpress-2x/doska-obyavlenij-na-wordpress-plagin-ads_ilicomua-chat-2-2.html ).

Что нужно: сверстать сайт на WordPress или любой другой CMS на ваш вкус. Прикрутить платежную систему, агрегатор, скорее всего робокассу.

Вот список страниц:

Сайт состоит из 4-х основных разделов и личного кабинета с 3-мя разделами, и формой для заполнения объявлений.

А именно:

1-кредиты

2-бизнес на продажу

3-бизнес для инвестирования

4-B2B

Личный кабинет:

1-мои объявления

2-кошелек

3-настройки

Скриншеты – с эскизами-конструкцией (это не дизайн, над ним работают) скрины со структурой

От Вас стоимость и сроки.