Вот образец: http://www.sredural.ru/ground/istok#ground-map Необходимо выполнить точно такую же карту по чертежу, вся графика, весь функционал должны быть идентичными. Данные в карту грузятся из XML файла. Есть исходник карты в JPG. ...
WordPress
Здравствуйте! Нужен специалист со знанием WordPress для сайта-доски объявлений (например с этим плагином http://ili.com.ua/wordpress/ads-wordpress-2x/doska-obyavlenij-na-wordpress-plagin-ads_ilicomua-chat-2-2.html ).
Что нужно: сверстать сайт на WordPress или любой другой CMS на ваш вкус. Прикрутить платежную систему, агрегатор, скорее всего робокассу.
Вот список страниц:
Сайт состоит из 4-х основных разделов и личного кабинета с 3-мя разделами, и формой для заполнения объявлений.
А именно:
1-кредиты
2-бизнес на продажу
3-бизнес для инвестирования
4-B2B
Личный кабинет:
1-мои объявления
2-кошелек
3-настройки
Скриншеты – с эскизами-конструкцией (это не дизайн, над ним работают) скрины со структурой
От Вас стоимость и сроки.
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