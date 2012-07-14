Добработка магазина на webassyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

В боковую колонку вывести бренды на сайте www_artatel_kz, чтобы можно было сортировать товары не только по категориям, но и по брендам

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт

    Нуже скрипт для стоматического выравнивания картинок в блоке. То есть: если логотипов 10 – в одну строку, а если 12 – в две строки, увеличив размер. При этом на первой 8, а на второй ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка скрипта – сделать ЧПУ и мета-теги

    Нужно доработать сайт http://d1.by/, сделанный на основе скрипта ECMall (многопользовательский магазин). 1. Сделать ЧПУ для разделов и подразделов. Например, вместо http://d1.by/index.php?app=search&amp;cate_id=291 сделать d1.by/myagkaya_mebel/divany 2. Сделать возможность задавать мета-теги вручную для каждого раздела ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модифицировать modx

    рсинге У нас есть движок сайта (modx evo) и интернет магазина (shopkeeper). И есть своя схема данных БД, с которыми это все работает. Модифицировать движок чтоб он не менял таблиц с ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка слайдера DLE

    Есть шаблон DLE, необходимо чтобы в 2х слайдерах сверху и снизу выводились новости из категорий. Сейчас это просто статические слайдеры с ручным добавлением через html встроенные в шаблон. Ссылку на шаблон ...

    DLEHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать модуль (Hyip) для CMS NetCat

    Дистрибутив: NetCat Extra 4.72 Требуется сделать для данной CMS модуль (или компоненты) на тему инвестиционной компании. Функционал должен быть примерно как у Hyip (Хайп). Подробности изложу только исполнителю. Дополнительно нужна ...

    AJAXJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по virtuemart

    здравствуйте. требуется специалист по virtuemart: нужно "донастроить" регистрацию пользователей (необходимые поля) и оформление заказа (упростить стандартную форму оформления заказа - свести до одного шага, на котором можно выбрать и способы доставки, оплаты и т.д.), ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад