Каталог недвижимости на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок274 просмотра

Нужно сделать каталог недвижимости на Джумле (доска объявлений).

Верстка готова.

ТЗ есть.

Оплата через СБC.

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Joomla
13 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров