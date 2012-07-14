Сделать календарь для Joomla 2.5.4 с привязкой статей по определенной дате (не по дате публикации). Задача 1: 1. Возможность привязки статьи к дате (в ...
Каталог недвижимости на Джумла
Нужно сделать каталог недвижимости на Джумле (доска объявлений).
Верстка готова.
ТЗ есть.
Оплата через СБC.
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