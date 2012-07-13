Программирование интернет-магазина на Битрикс

Приветствую!

Ищется программист, для доработки CMS:Битрикс.

Проект один, долгосрочный.

Интернет-магазин интегрированный с 1С

В комментариях пожалуйста указывайте:

1. Опыт работы с Битриксом

2. Есть ли опыт с интеграцией 1С (модуль обмена с сайтом)

3. Примеры работ, доработка функционала на php

Вот несколько задач, желательно ознакомится и оценить по срокам\стоимости

1. В интернет-магазине существует загрузка заказа из XLS

т.е. клиент заполняет форму XLS файла: Наименование\Артикул\Производитель\Количество

и оно автоматически распознается системой и добавляется в корзину.

Существуют товары с одинаковыми названиями и одинаковыми артикулами, но разными производителями.

Т.к. проверка\идентификация осуществляется по названию или артиклю, то следовательно одинаковые – получаются склеиваются при загрузки файла в корзину.

Поэтому НУЖНО: добавить дополнительную проверку по свойству производитель, Которое у каждого товара есть.

2. Есть файлы offers.xml \ import.xml нужно просто их импортировать,

я лично пробовал вставлять import , вставляются соотвественно без цен, цены в offers, но как их совместить лучше в Битриксе, я точно не знаю, это уже специалисту виднее.

3. Выгрузка скидок в табличную часть 1С.

Т.е. в Битриксе существуют скидки, у каждого клиента для каждого производителя.

Задача: передавать данное значение скидки в 1С