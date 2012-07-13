Добрый день, нужно интегрировать сверстанный html + css на DLE 9.5. Сайт уже на хостинге. Какртинки в приложениях.
Программирование интернет-магазина на Битрикс
Приветствую!
Ищется программист, для доработки CMS:Битрикс.
Проект один, долгосрочный.
Интернет-магазин интегрированный с 1С
В комментариях пожалуйста указывайте:
1. Опыт работы с Битриксом
2. Есть ли опыт с интеграцией 1С (модуль обмена с сайтом)
3. Примеры работ, доработка функционала на php
Вот несколько задач, желательно ознакомится и оценить по срокам\стоимости
1. В интернет-магазине существует загрузка заказа из XLS
т.е. клиент заполняет форму XLS файла: Наименование\Артикул\Производитель\Количество
и оно автоматически распознается системой и добавляется в корзину.
Существуют товары с одинаковыми названиями и одинаковыми артикулами, но разными производителями.
Т.к. проверка\идентификация осуществляется по названию или артиклю, то следовательно одинаковые – получаются склеиваются при загрузки файла в корзину.
Поэтому НУЖНО: добавить дополнительную проверку по свойству производитель, Которое у каждого товара есть.
2. Есть файлы offers.xml \ import.xml нужно просто их импортировать,
я лично пробовал вставлять import , вставляются соотвественно без цен, цены в offers, но как их совместить лучше в Битриксе, я точно не знаю, это уже специалисту виднее.
3. Выгрузка скидок в табличную часть 1С.
Т.е. в Битриксе существуют скидки, у каждого клиента для каждого производителя.
Задача: передавать данное значение скидки в 1С
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