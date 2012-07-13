Сделать сайт на Joomla

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Закрыт21 заявка207 просмотров

Требуется взять готовый шаблон для Joomla с этого сайта http://joomlaxtc.com/, адаптировать его (немного видоизменить), и привинтить к CMS. Другими словами, требуется специалист по Joomla, возможно для постоянного сотрудничества.

Срочно!

Joomla
13 лет назад
bass70
Борис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров