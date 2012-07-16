Приватный проект для developers

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка112 просмотров

доработка интернет магазина

13 лет назад
levko2006
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
3 дня
Приятно работать с человеком, сдал точно в сроки. Очень рекомендую!
Спасибо Инне за работу, приятно было работать. Искренне рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад