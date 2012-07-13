Добрый день!

у меня есть очень интересный проект для профессионала в php. Нужно подключить osCommerce к SAP. Мы уже как то пробовали подключиться, но у нас не получилось. Тоесть, основная масса кода уже написана, но у нас почему то не передаются данные.

Описание OCI интерфэйса по которому работает обмен данных находится здесь: http://scn.sap.com/docs/DOC-7948#section2. Вот здесь есть примеры кода. http://help.sap.com/saphelp_crm20c/helpdata/en/30/67483936dd7607e10000000a11402f/content.htm

Кто сможет взяться?