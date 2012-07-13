###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...
Подключить osCommerce к SAP
Добрый день!
у меня есть очень интересный проект для профессионала в php. Нужно подключить osCommerce к SAP. Мы уже как то пробовали подключиться, но у нас не получилось. Тоесть, основная масса кода уже написана, но у нас почему то не передаются данные.
Описание OCI интерфэйса по которому работает обмен данных находится здесь: http://scn.sap.com/docs/DOC-7948#section2. Вот здесь есть примеры кода. http://help.sap.com/saphelp_crm20c/helpdata/en/30/67483936dd7607e10000000a11402f/content.htm
Кто сможет взяться?
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