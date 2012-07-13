Прикрутить модули к Джумла

Имеется сайт на joomla 2.5, необходимо:

1. прикрутить агрегатор платежных систем для работы с физическими лицами (на ваш выбор, тот с которыми вы уже работали,например робокасса, не на магазин, а на просто сайт на подобии "пожертвовать на развитие!")

2. каптчу

3. + 1 еще модуль(за дополнительную плату), но пока нет в этом необходимости