Доработка движка флеш игр

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Движок av arcade ( http://www.avscripts.net/avarcade/freearcadescript/ )

Нужны следующие доработки:

1- в базе данных одни "иероглифы" вместо русских букв

2- при добавлении игры добавить поля seo-url ( написание или автоматическая генерация ) и description, keywords

3- Добавить поле seo-url ( написание или автоматическая генерация ) для всех типов страниц: категории, новости и т.д.

4- Добавить поле "Описание" для категорий, чтобы можно было писать тексты для каждой категории игр.

Приблизительная стоимость и сроки работ?

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13 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Очень быстро и качественно выполненная работа. Постоянно на связи. Быстро улавливает суть работы. 10 из 10.
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Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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