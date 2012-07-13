Шаблон для раздела в Opencart 1.5.1.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

В магазине Опенкарт1.5.1.3 существует 2 больших раздела:

Раздел "Товары"

Раздел "Нормы"

Каждый из этих разделов имеет множество подразделов. Первый раздел "Товары" имеет свое стандартное оформление. Нужно для раздела "Нормы" (и его подразделов) создать индивидуальное оформление согласно эскизу (в приложении к письму).

Также нужно создать индивидуальный поиск именно по разделу "Нормы". При этом это оформление должно работать имеено для раздела "Нормы" и не касаться дизайна "Товаров".

Более детально в личку напишу.

Opencart
13 лет назад
den82
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль рекламы на форуме ipb 3.2

    Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видеохостинг на Phpmotion 3.5

    Необходимо сделать видеохостинг на базе движка Phpmotion. Имеется в наличии PSD-шаблон, который надо будет сверстать и на него "натянуть" движок. Если вы уверены, что с этим справится другой скрипт – мне не принципиально. Нужно: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть сайт на Drupal

    Необходимо натянуть сайт на Drupal 6. 1) Многоязычность 2) 3 статические страницы 3) Страница процедур 4) Отзывы 5) Отправка сообщений на e-mail администратора через форму ...

    Drupal
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редиректы на php и modrewrite

    $10

    Простенькие редиректы с одного домена на другой 1. open.php при переходе по ссылке с одного сайта редирект по ссылке указанной структуры ivan.ru/cat/open.php?query=kot+v+sapogah semen.ru/search/?query= kot+v+sapogah 2. ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Страница с перетаскиваним (Drag and Drop)

    $2500

    Программист и дизайнер в одном лице, да ещё и профессионал! Нужна страница, где пользователь будет перетаскивать объекты Реализация либо на jQuery либо на HTML5. Для дочитавших до конца - необходимо сформировать отчет ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать парсер

    Требуется база данных с сайта tiu.ru т.е производители товаров и предприятия по оказанию услуг, с номерами телефонов, адресами и.т.д, дополнительно номера телефонов в отдельном файле.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер данных с сайта объявлений

    $50

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать парсер vin кодов с сайта с объявлениями о продаже автомобилей. Ссылка: http://rus.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?a=101 Пример с наличием vin кода: http://rus.auto24.ee/used/1046640 Никакие другие данные с этого сайта парсить не ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад