Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. ...
Шаблон для раздела в Opencart 1.5.1.3
В магазине Опенкарт1.5.1.3 существует 2 больших раздела:
Раздел "Товары"
Раздел "Нормы"
Каждый из этих разделов имеет множество подразделов. Первый раздел "Товары" имеет свое стандартное оформление. Нужно для раздела "Нормы" (и его подразделов) создать индивидуальное оформление согласно эскизу (в приложении к письму).
Также нужно создать индивидуальный поиск именно по разделу "Нормы". При этом это оформление должно работать имеено для раздела "Нормы" и не касаться дизайна "Товаров".
Более детально в личку напишу.
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