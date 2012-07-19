Редиректы на php и modrewrite

Простенькие редиректы с одного домена на другой

1. open.php при переходе по ссылке с одного сайта редирект по ссылке указанной структуры

ivan.ru/cat/open.php?query=kot+v+sapogah

semen.ru/search/?query= kot+v+sapogah

2. модреврайтом только для указанной папки, т.к. в корне будет стоять самостоятельный сайт (21809-номер одного из товаров от 5 до 6 цифр)

ivan.ru/tovary/21809.html

semen.ru/products/item-21809.html

3. редирект как есть, единственное припарковано несколько доменов на один (одну папку) и .htaccess один на всех получается

ivan.ru/products/item-21809.html

semen.ru/products/item-21809.html

4. и такая конструкция, важно в первой строке с пробелами, т.е. %20 разделителем будет при переходе

ivan.ru/content/kot v sapogah zeleniy

semen.ru/search/?query= kot+v+sapogah+zeleniy

оплата WMZ - 10

PS Устроит ответ в личку "сделаю - 10 мин" =)

PPS до согласования не приступать! отвечу всем в любом случае