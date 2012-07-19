Написать плагин под браузер Chrome. Подробное ТЗ при переписке.
Редиректы на php и modrewrite
Простенькие редиректы с одного домена на другой
1. open.php при переходе по ссылке с одного сайта редирект по ссылке указанной структуры
ivan.ru/cat/open.php?query=kot+v+sapogah
semen.ru/search/?query= kot+v+sapogah
2. модреврайтом только для указанной папки, т.к. в корне будет стоять самостоятельный сайт (21809-номер одного из товаров от 5 до 6 цифр)
semen.ru/products/item-21809.html
3. редирект как есть, единственное припарковано несколько доменов на один (одну папку) и .htaccess один на всех получается
ivan.ru/products/item-21809.html
semen.ru/products/item-21809.html
4. и такая конструкция, важно в первой строке с пробелами, т.е. %20 разделителем будет при переходе
ivan.ru/content/kot v sapogah zeleniy
semen.ru/search/?query= kot+v+sapogah+zeleniy
оплата WMZ - 10
PS Устроит ответ в личку "сделаю - 10 мин" =)
PPS до согласования не приступать! отвечу всем в любом случае
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Программист и дизайнер в одном лице, да ещё и профессионал! Нужна страница, где пользователь будет перетаскивать объекты Реализация либо на jQuery либо на HTML5. Для дочитавших до конца - необходимо сформировать отчет ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется база данных с сайта tiu.ru т.е производители товаров и предприятия по оказанию услуг, с номерами телефонов, адресами и.т.д, дополнительно номера телефонов в отдельном файле.Завершен13 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать парсер vin кодов с сайта с объявлениями о продаже автомобилей. Ссылка: http://rus.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?a=101 Пример с наличием vin кода: http://rus.auto24.ee/used/1046640 Никакие другие данные с этого сайта парсить не ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Задание вышлю вместе со скриптом. В основном: 1) интегрировать один скрипт в другой 2) записать результат скрипта в базуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Нужно сделать небольшую табличку в mysql и интерфейс редактирования записей (добавить/удалить/редактировать) Работы на час-другой, особенно если есть наработкиЗавершен13 лет назад
Нужно настроить эффект увеличения изображения на jquery. Все библиотеки и исходники кода есть. Шаблоны сделаны для скрипта ShopCMS, желательно в них разбираться. Линки на сайты во вложении.Завершен13 лет назад
Имеется рабочий сайт на DLE, на который нужно натянуть вёрстку нового дизайна. На сайте 11 страниц. Ссылку на сайт пришлю в личку всем желающим. Главное требование - хорошее знание DLE, т.к. работа ...Закрыт13 лет назад
- $500
Срочно доработать сайт в соответствии с ТЗ. Работу необходимо выполнить к Понедельнику! Все подробности и материалы в прикрепленном файле. Оплата 11000рВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад