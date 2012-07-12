Натянуть вёрстку на сайт DLE

Имеется рабочий сайт на DLE, на который нужно натянуть вёрстку нового дизайна. На сайте 11 страниц. Ссылку на сайт пришлю в личку всем желающим.

Главное требование - хорошее знание DLE, т.к. работа должна быть выполнена в сжатые сроки. Тем, кто знает DLE плохо - просьба не обращаться.