Срочно доработать сайт в соответствии с ТЗ. Работу необходимо выполнить к Понедельнику! Все подробности и материалы в прикрепленном файле. Оплата 11000р
Натянуть вёрстку на сайт DLE
Имеется рабочий сайт на DLE, на который нужно натянуть вёрстку нового дизайна. На сайте 11 страниц. Ссылку на сайт пришлю в личку всем желающим.
Главное требование - хорошее знание DLE, т.к. работа должна быть выполнена в сжатые сроки. Тем, кто знает DLE плохо - просьба не обращаться.
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