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Скрипт – поиск ВКонтакте
Нужен скрипит который будет парсить поиск людей в контакте, но с единственной добавленной фичей удаления из уже спарсеной базы людей. Например в контакте мы ищем людей по различным критериям, которые выбираем сбоку и у нас выползает список. Так же и в скрипте выбрали критерий скрипт нам показывает цифру кол-во людей найдено и нажимаем кнопку парсить урлы если нас это устроило. Все урлы которые мы скопировали идут в отдельную категорию и оттуда мы уже управляет ими.
Вот как я представляю вид:
Раздел поиск: где мы выбираем критерии и смотрим кол-во найденных.
Там же кнопка "парсинг" при нажатии вылезает окно в котором нужно указать название базы в которую все заносится. После этого в разделе "Базы" мы увидим спарсеные урлы например базы: "Питер 30-40" / "Москва 30-40" / и "тд" что угодно может быть))
Получается меню состоит Из двух разделов: поиск и базы.
Заходим в любую из баз и там должен быть список всех спарсеных урлов в виде аватарок, но аватары не должны парсится они должны просто подгружаться вместо урла, т.е. Тут уже не просто списки ссылок а именно удобный постраничный вывод аватарок всех этих людей Они должны быть кликабельными естественно чтобы можно было перейти на стр человека.
Ну и главная фича это удаление человека из базы. Что то типа блеклиста чтобы при последующем поиске после того как база спарсилась, происходила зачистка тех кто в блеклисте.
Конкретного ТЗ нет поэтому интерфейс делайте на свое усмотрение как будет удобнее на ваш взгляд управлять всем.
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