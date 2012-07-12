Верстка сайта и создание каталога товаров на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок137 просмотров

На вордпресс требуется создать сайт под готовый дизайн + каталог товаров

WordPress
13 лет назад
freshmedia
Гор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mantay
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$85
3 дня

Заявки фрилансеров

Mantay
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад