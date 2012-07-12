Должна быть 1 страница, на которой размещаются правила конкурса, блок фотографий, за которые можно голосовать с помощью лайков в соц.сетях (вконтакте и фейсбук). Дизайн есть интересует верстка+программинг
Верстка сайта и создание каталога товаров на WP
На вордпресс требуется создать сайт под готовый дизайн + каталог товаров
Выбранный исполнитель
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