Приложение для ВКонтакте - заказ такси онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Необходимо разработать приложения для контакта, выбирается улица, список подгружаемых улиц может быть предоставлен в любом формате. Указываете номер дома и номер телефона, после закза необходимо будет ввести подтверждающий код, который на телефон приходит, и тогда заказ принимается в обработку. Интересует цена и сроки.

13 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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